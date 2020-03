Ginnastica e preparazione fisica: al via i corsi via web della Rari Nantes Savona

Savona. La Rari Nantes Savona dimostra di essere sempre vicina a tutti i savonesi. In questo difficile momento, dove a tutti viene chiesto di restare a casa per aiutare a combattere il Covid-19, la società biancorossa ha pensato ad un’iniziativa per restare sempre vicini, anche se a distanza.

A partire da lunedì 30 marzo verranno organizzati via web dei corsi di ginnastica con le istruttrici di aquagym della Rari e dei corsi speciali, più avanzati, di preparazione fisica che saranno guidati dai capitani biancorossi Linda Cerruti per il nuoto sincronizzato e Valerio Rizzo per la pallanuoto.

Venerdì 27 marzo verrà comunicato il programma degli allenamenti e, a partire da lunedì 30 marzo, dieci minuti prima di ogni allenamento, attraverso i social della Rari Nantes Savona, verrà comunicato l’ID per potersi connettere e seguire gli allenamenti.

“Un modo per stare vicini, anche se distanti – spiegano i portavoce della società savonese -, senza perdere la forma fisica in modo da farci trovare tutti pronti alla ripresa delle attività. Per seguire i corsi basterà scaricare l’applicazione Zoom e connettersi con i nostri coaches. La Rari Nantes Savona è sempre con voi. Restiamo a casa ma… senza perderci di vista. Tutti insieme ce la faremo”.