Savona. Ecco un piccolo spaccato di quello che sono i giardini del Prolungamento a Savona. Strutture fatiscenti in mano ai vandali a cui non viene fatta manutenzione da anni. La segnalazione arriva da un nostro lettore: “Mi hanno sempre detto quanto sia importante l’educazione al bello, di quanto essere circondati dalla bellezza arricchisca il nostro spirito. La bellezza porta a bellezza, il desolato e il trasandato porta a desolato e trasandato. Non ci si fa problemi a dare un calcio a una cosa già rotta o a buttare una cartaccia in un mucchio di spazzatura per terra, è sicuramente più impegnativo imbrattare una cosa ben tenuta. Questo è lo spazio dove facciamo crescere le nostre future generazioni. Qual’é l’investimento che stiamo facendo per loro?” conclude il lettore.

