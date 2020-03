Pietra Ligure. Prima si è schiantato con il furgoncino, poi si è allontanato abbandonando il mezzo semidistrutto in mezzo alla strada. E’ successo ieri sera a Pietra Ligure.

L’episodio si è verificato poco dopo le 21. A lanciare l’allarme un residente che si è trovato a transitare in via Lombardia e che ha trovato un furgoncino danneggiato abbandonato in mezzo alla strada. A quanto sembra un uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando: un violento impatto ha quasi completamente distrutto la parte anteriore del mezzo e riempito l’asfalto di olio.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per i controlli del caso. Il furgoncino è risultato intestato a una persona di Rialto, ma ora i militari dovranno stabilire se al volante ci fosse il proprietario o qualcun altro e se il mezzo sia stato o meno rubato.