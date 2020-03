Genoa calcio, risultati e prospettive per la stagione

Il Genoa è una tra le due società calcistiche più importanti di Genova, assieme alla Sampdoria. Ovviamente, il derby con quest’ultima è da sempre uno tra gli eventi sportivi più sentiti in città: il tifo per le due squadre divide Genova a metà, per una partita al cardiopalma. Ma quali sono le prospettive per il Genoa a metà stagione? Cosa possiamo aspettarci dai ragazzi di Davide Nicola? Analizziamo insieme la situazione.

Risultati e aspettative

Il Genoa è reduce da un passato glorioso, costellato da grandi successi e risultati importanti. Dalla prima qualificazione in Coppa UEFA (su eBay si possono ancora trovare le cartoline dedicate all’impresa), ai 9 scudetti vinti dalla prima stagione del massimo campionato del Belpaese, la squadra genovese si è sempre distinta positivamente nel panorama calcistico italiano. Il presidente Enrico Preziosi, in carica dal 2003, ha investito tanto nel progetto e, in pochi anni, è riuscito a riportare la squadra in Serie A passando anche dalla Serie C1.

Al giorno d’oggi, il Genoa milita infatti nella massima serie da ormai 10 anni e la sua rosa è formata da giocatori di grande livello ed esperienza, dal giovane portiere Andrei Radu, al terzino destro Ghiglione, autore di ben 5 assist nella prima metà del campionato. Di grande talento anche Iago Falque, attaccante arrivato dal Torino e finalmente pronto a rientrare in campo dopo il lungo stop forzato, dovuto a una sfortunata serie di infortuni. E chissà che la Genoa Academy non ci riservi interessanti sorprese per gli anni a venire…

Genoa a rischio retrocessione?

Tuttavia, la stagione 2019/20 non può essere certo ricordata come una tra le migliori mai disputate dal Genoa: il team occupa infatti il 18esimo posto in classifica, come riportato sulla Gazzetta dello Sport, ed è a rischio retrocessione. Un risultato non del tutto inaspettato per la società, considerati gli ultimi piazzamenti in Serie A. Lo scorso anno infatti, i rossoblu hanno chiuso la classifica al 17esimo posto e non sono andati oltre il quarto turno di Coppa Italia. L’obiettivo scudetto, d’altro canto, è sempre stato fuori portata per entrambe le squadre: al 26 febbraio, le quote delle scommesse online danno Juventus a 1,50, Lazio a 3,75 e Inter a 5,50 come possibili vincitrici del campionato, tutte squadre che hanno mantenuto un ritmo in campionato che le compagini di Genova non hammo mai sfiorato. L’ultima giornata del campionato è fissata per il 26 maggio e, quest’anno, la lotta tra le tre squadre è più serrata che mai.

Segnali di speranza

Al momento, il Genoa è a un solo punto di distanza dalla Sampdoria e dalla zona salvezza: bastano dunque pochi risultati utili per ripartire e assicurarsi una posizione migliore in classifica, pena la retrocessione in Serie B dopo ben 10 anni di assenza dalla seconda serie italiana. Il duro lavoro svolto da Davide Nicola e dai suoi ragazzi sembra essere però destinato a essere ripagato: il Genoa ha infatti conquistato due vittorie e un pareggio, quest’ultimo in trasferta a Bergamo contro la temutissima Atalanta di Gasperini, al momento quarta in classifica. Le vittorie sono invece arrivate in casa contro il Cagliari e in trasferta contro il Bologna: i rossoblu sono riusciti a espugnare lo stadio Renato Dall’Ara sul risultato di 3 a 0. Il derby contro la Sampdoria è ora in programma per il prossimo 3 maggio, nella 34esima giornata di Serie A. L’andata si è purtroppo conclusa con la vittoria degli eterni rivali per 1 a 0, con un goal di Gabbiadini arrivato ad appena cinque minuti dal triplice fischio dell’arbitro.

Il ritorno sul campo dello spagnolo Iago Falque, nella situazione attuale, può senza dubbio fare la differenza: d’altro canto, l’attaccante spagnolo non ha ancora segnato con la maglia del Genoa, e la sete di goal è evidente. Il campionato è ancora lungo e la Serie A, come ben sappiamo, riserva spesso delle sorprese, soprattutto per quanto riguarda la zona retrocessione. La battaglia per la salvezza è più accesa che mai, sia da parte del Genoa che dagli eterni rivali della Sampdoria: non ci resta che attendere l’esito del campionato.