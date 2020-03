Galleria Valloria, via ai lavori di manutenzione: scatta la chiusura notturna

Savona. L’Anas ha comunicato l’avvio dei lavori di manutenzione all’interno della galleria Valloria, sull’Aurelia a Savona.

I lavori, secondo la tabella di marcia, si svolgeranno in orario notturno e prenderanno il via domenica 8 marzo per concludersi martedì 10 marzo.

Per questo motivo, fino al termine delle operazioni, è stata disposta la “chiusura temporanea alla circolazione veicolare della galleria Valloria, lungo la strada statale Aurelia tra Savona ed Albissola, dalle 22 alle 6”.