Foto digitali: tutti i vantaggi dei servizi di stampa online

Le fotografie sono da sempre molto amate perché consentono di catturare per sempre gli attimi speciali della nostra vita. Se inizialmente il fotografo rappresentava l’unico punto di riferimento a cui rivolgersi per la stampa delle proprie fotografie, attualmente l’innovazione tecnologica ha determinato anche la nascita dei servizi di stampa online: una soluzione che viene apprezzata e preferita da un numero sempre maggiore di persone, visti i suoi innumerevoli vantaggi.

All’interno di questo settore molto dinamico, esistono diversi servizi che offrono numerose soluzioni online di stampa foto, tutte pensate per soddisfare qualsiasi tipo di necessità.

Perché scegliere la stampa di fotografie online

Il successo dei servizi di stampa online è stato determinato da molteplici fattori. Conoscere i vantaggi di questa tipologia di stampa aiuta a comprendere come mai il numero di acquirenti interessati sia cresciuto anno dopo anno in Italia.

Il primo grande beneficio è sicuramente rappresentato dal risparmio. Rispetto alle tariffe di uno studio fotografico, infatti, quelle dei servizi online sono caratterizzate da un’importante convenienza, qualunque sia il numero di foto di cui si abbia bisogno. Ulteriori agevolazioni, in ogni caso, sono destinate a chiunque necessiti di stampare in quantità elevate o abbia voglia di realizzare un album fotografico online.

Questi servizi di stampa online, infatti, mettono a disposizione degli utenti software dal facile impiego, che permettono di creare soluzioni personalizzate da qualsiasi punto di vista. In questo modo, sarà possibile realizzare fotolibri adatti per conservare ricordi di momenti importanti della propria vita o per fare un regalo gradito ai propri affetti.

Tutti gli ordini effettuati, sia per quanto riguarda le foto che gli album, potranno essere consegnati direttamente a casa in pochi giorni lavorativi. In alternativa, in alcuni casi viene offerta ai clienti la possibilità di scegliere di entrare in possesso delle stampe recandosi in un punto di ritiro convenzionato. In quest’ultimo caso, il pagamento potrà essere effettuato al momento del ritiro.

Così come per gli album online, anche le foto prima di essere stampate potranno essere personalizzate. L’utente, infatti, può scegliere innanzitutto il formato di stampa tra quelli disponibili: solitamente, le misure standard disponibili sono 10×15, 12×18 e 13×19, ma per rispettare la proporzione di scatto si può anche optare per la selezione per banda (10x, 12x e 13x).

Oltre al formato, è importante scegliere la risoluzione corretta, in modo che la foto risulti ben definita e che tutti i dettagli siano correttamente rappresentati. Sbagliare il formato e la risoluzione sono gli errori commessi più di frequente, ecco perché i servizi di stampa online mettono a disposizione sul proprio portale delle tabelle di riferimento che aiutano nella scelta.

Si può poi selezionare anche la tipologia di carta sulla quale effettuare la stampa, scelta che dovrebbe essere fatta tenendo conto delle caratteristiche della foto e degli elementi dello scatto che si desiderano mettere in risalto. Differenti tipi di carta, infatti, valorizzano colori diversi, quindi in fase di decisione va tenuto conto anche del soggetto ritratto: un paesaggio richiederà una superficie diversa rispetto a un ritratto, per esempio.

Durante la fase di personalizzazione dello scatto, al cliente viene data l’opportunità di inserire anche del testo. In questo modo, si potranno aggiungere delle frasi particolari, delle citazioni, o magari anche delle dediche, che renderanno lo scatto ancora più significativo.

Formati originali: con la stampa online è possibile

Le stampe fotografiche online sono apprezzate dagli utenti anche per la possibilità di scegliere dei formati originali. Oltre alle proposte classiche, infatti, i servizi di stampa online consentono anche di sceglierne di alternative per la valorizzazione dei propri attimi speciali.

Molto apprezzato, per esempio, risulta essere l’effetto vintage, impiegato per conferire ai propri scatti la giusta dose di nostalgia ed emozione. Questo risultato si ottiene scegliendo di stampare le proprie foto in formato polaroid.

Le stampe fotografiche in formato polaroid sono la scelta ideale sia per chi desidera stampare i propri scatti preferiti, sia per chi è alla ricerca di un’idea regalo originale per amici e parenti.

Le novità portate dalla tecnologia all’interno del mondo della fotografia, dunque, hanno contribuito ad aumentare le possibilità di scelta dei consumatori e a potenziare un settore che, grazie alla passione evergreen per le foto, continua ad avere un inarrestabile successo.