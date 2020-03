Albenga. Dei fiori per terra, e un cartello attaccato con lo scotch sulle porte: “Un pensiero per voi Oss, infermieri e dottori. Grazie per quello che fate per tutti noi”.

E’ il dono che un anonimo ha voluto fare ieri sera agli operatori sanitari dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

A farlo sapere una dipendente dell’ospedale, Laura: “Qualcuno, in silenzio, in anonimato, ha avuto un dolcissimo pensiero floreale per i lavoratori dell’ospedale di Albenga. Gesti che scaldano il cuore. Che dire, Grazie!”.