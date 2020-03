Finale Ligure, perde il controllo dell’auto e si schianta nella rotonda vicino al cimitero

Finale Ligure. Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza per una donna protagonista questa mattina intorno alle 8.30 di un incidente a Finalborgo, nella rotonda nei pressi del cimitero che porta verso l’autostrada.

La donna, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della propria Panda ed è andata a scontrarsi frontalmente contro il muro di contenimento che costeggia la strada.

Sul posto stava transitando proprio in quel momento un’ambulanza impegnata in un altro servizio: i militi si sono subito fermati per sincerarsi delle condizioni della donna, che fortunatamente sta bene e non è dovuta ricorrere alle cure dei medici.