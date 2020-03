Finale Ligure, ecco i nuovi orari temporanei degli uffici comunali

Finale Ligure. Per limitare la possibilità di diffusione dell’infezione da Coronavirus, anche il Comune di Finale Ligure è chiamato a collaborare per il superamento dell’emergenza, verificando il rispetto delle disposizioni, informando la popolazione, dando supporto a chi ne avesse bisogno.

Con l’obiettivo di limitare le occasioni di diffusione del virus, in via temporanea a partire dal prossimo 9 marzo, l’orario di ricevimento pubblico presso gli uffici comunali sarà limitato e modulato come segue: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 10.

Il Comune di Finale Ligure, invita inoltre i cittadini a fare ricorso alle procedure informatizzate. In ogni caso, è possibile contattare la segreteria via mail o via telefono in orario di lavoro.