Finale Ligure, da martedì 31 marzo a venerdì 3 aprile sarà chiuso un tratto di via Brunenghi

Finale Ligure. Dalla sera di martedì 31 marzo alla mattina di venerdì 3 aprile, sarà chiuso il tratto di via Brunenghi compreso dal bar Casanova fino alla stazione (direzione Borgo-Marina) di Finale Ligure.

“Da tempo necessita la chiusura di tale tratto per poter intervenire in modo definitivo sulla sostituzione del grigliato trasversale all’interno del tunnel, sfondato in più punti – commenta il vicesindaco Andrea Guzzi – Visto il periodo dove il flusso veicolare è obbligatoriamente ridotto pensiamo sia il momento più giusto per ridurre al massimo i disagi”.

“Ai residenti di tale tratto e della zona San Carlo sarà ugualmente concesso il passaggio. Il problema è unicamente all’interno del sottopasso – conclude Guzzi – I nostri uffici hanno già contattato la ditta Tpl Bus ed il servizio sarà ugualmente garantito seppur rivisto con mezzi più piccoli e con deviazioni parziali”.