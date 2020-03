Finale Ligure. Un incontro urgente con i rappresentanti delle attività economiche finalesi per fare il punto della situazione visto il protrarsi dell’emergenza coronavirus e l’avvicinarsi della stagione estiva che potrebbe essere in parte compromessa.

La richiesta è stata inoltrata al sindaco di Finale Ligure dal capogruppo della Lega Marinella Geremia, che questa mattina ha inviato una lettera al primo cittadino finalese alla luce degli effetti economici dell’emergenza.

“E’ necessario un confronto immediato per mettere in atto tutte le misure necessarie al rilancio dell’economia e per lo studio di eventuali provvedimenti e/o agevolazioni per sostenere le attività in difficoltà” afferma Geremia.

“In questo momento di difficoltà e preoccupazione è indispensabile il sostegno del territorio: la Lega crede fortemente che sia necessario affrontare la situazione immediatamente e ascoltare attività economiche e commerciali per fronteggiare la situazione, come solo i liguri sanno fare” conclude.