Finale Ligure, al via la sanificazione di strade ed edifici pubblici

Finale Ligure. A partire da lunedì, a Finale Ligure, inizieranno gli interventi di sanificazione della città ad opera di una ditta specializzata e dai volontari di Protezione Civile. A comunicarlo, in una nota, è l’amministrazione finalese.

Spiega Guzzi: “Abbiamo deciso di interpellare una ditta specializzata che possa intervenire su strade cittadine, centri storici, parchi gioco, edifici pubblici – spiegano il sindaco ed il suo vice Andrea Guzzi delegato alla Protezione Civile -. Oltre alle attività già messe in atto dalla nostra società partecipata vogliamo implementare queste importanti azioni preventive di igiene e sanificazione del nostro territorio”.

“In calendario ci sono operazioni programmate per interventi su sede comunale ed uffici succursali, comando dei vigili, biblioteca, residenza Ruffini. Oltre alla ditta esterna i nostri volontari di Protezione Civile, coordinati dal sempre presente presidente Giuliano Perissuti, saranno operativi anche in operazioni serali in modo da lavorare senza creare disagi ed essere ancora più efficaci. Ci stiamo organizzando per essere capillari , e grazie all’ organizzazione dell’Aib e del nostro Ufficio Tecnico lo saremo”, concludono gli esponenti della maggioranza.

