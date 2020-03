Albenga. “Evadere” da casa in periodo di quarantena per via dell’emergenza Coronavirus, in barba alle autocertificazioni. Tanti ci provano in giro per l’Italia nei modi più disparati, e con tanto di video, foto e meme sui social.

Come ormai tutti ben sappiamo, gli spostamenti sono autorizzati solo per comprovate esigenze lavorative, per fare la spesa, per motivi di salute e necessità. E tra le necessità rientra il portare il proprio animale domestico ad espletare i bisogni all’esterno.

È su quest’ultima condizione che gli italiani si sono sbizzarriti: chi portando al guinzaglio un animale finto, chi un maiale o una gallina e chi, addirittura, la boccia di vetro con i pesci.

Ed è successo anche ad Albenga dove, sulle chat WhatsApp, ha iniziato a circolare un video che immortala un ragazzo mentre porta a spasso, al guinzaglio, un grosso coniglio bianco sul centralissimo viale Italia.

Immagini che non possono che strappare un sorriso, anche visto il difficile momento ma che, allo stesso tempo, possono creare un pericoloso precedente. Quarantena e autocertificazioni non sono certo uno scherzo, come dimostrano i controlli serrati delle forze dell’ordine e le decine di denunce ormai quotidiane per le violazioni.

Il proprietario del coniglio è stato evidentemente fortunato, ma il prossimo potrebbe non esserlo altrettanto. Rifacendosi in parte ad un vecchio detto: va bene la carota, ma occhio al bastone.