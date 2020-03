Europa Verde Liguria: “Solidarietà e non solo ai tempi del Coronavirus”

Savona. Europa Verde Liguria, attraverso le parole del portavoce Danilo Bruno, interviene in merito alle recenti vicende avvenute in Liguria, in particolare quelle relative alle parole delle e ricevute dal consigliere regionale Pd ed ex sindaco di Millesimo Mauro Righello.

“Oggi Europa Verde – dichiara Bruno – vuole ribadire che non intende fare alcuna polemica con le autorità in un momento così difficile per il paese ma non possiamo tacere l’assurdità di situazioni incredibili come quella capitata al consigliere regionale del Pd Mauro Righello, di cui conosciamo e stimiamo la competenza e il valore, che è stato oggetto di un attacco gratuito da parte di esponenti della maggioranza regionale di destra”.

“Noi riteniamo che Righello nel merito della chiusura del punto di primo intervento dell’Ospedale di Cairo Montenotte abbia pienamente ragione – prosegue – poiché la riteniamo una decisione regionale assurda e priva di buon senso peraltro proprio coincidente con la contemporanea chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Ceva. La Valle Bormida è rimasta senza fondamentali presidi medici e i liguri e le liguri ivi residenti dovranno intasare il pronto soccorso di Savona quando l’ospedale di Cairo Montenotte per stessa ammissione dell’assessora regionale Viale e secondo notizie di stampa se abbiamo letto bene non coprirà alcun ruolo a supporto della lotta all’epidemia Covid-19”.

Questi gli interrogativi che pone l’esponente di Europa Verde: “Allora il punto di primo intervento è stato chiuso solo per recuperare medici da mandare a Savona? “Allora perché contemporaneamente nella scuola di polizia penitenziaria vengono individuati 25 posti letto per coloro in via di guarigione? E da chi dovrebbero essere assistiti? Allora perché si predispone una nave ospedale a Genova quando vi è un intero padiglione ospedaliero del Galliera (Padiglione C) inutilizzato? Allora perché si cacciano i senzatetto da un rifugio precario sotto la spiaggia del Priamar di Savona e poi non si studiano soluzioni per persone in condizioni di fragilità, che potrebbero essere focolaio di infezione per se ed altre persone? Allora perché si fanno inutili parate in piazza a Genova con una delegazione cinese e dopo si ripete a tutte e a tutti che bisogna restare a casa? Allora, tanto per concludere, perché a Lerici si autorizza una processione quotidiana per circa una settimana con solo personale religioso e il sindaco, quando si vietano adunanze e si chiudono parchi?”.

“Quando l’epidemia sarà finita e speriamo che presto avvenga dovremo aprire un lungo capitolo sulla gestione di questa crisi da parte della Regione – conclude – che sta oggi vedendo il personale sanitario in trincea ed una maggioranza di destra spesso alla ricerca di una triste ribalta politica”.