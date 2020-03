Emergenza sanitaria, la lettera della federazione italiana venditori ambulanti ai sindaci savonesi

Lettera. Ai Signori Sindaci Comuni Provincia Savona Loro sedi

Ci troviamo improvvisamente di fronte ad una emergenza che certamente non era prevedibile. Da venerdì 21 febbraio, nel giro di pochi giorni, la vita delle nostre aziende e la stessa nostra vita, rischiano di subire profonde modificazioni e non certamente positive.

Come sempre ci mettiamo a disposizione delle amministrazioni per dare il nostro contributo per aiutare ad uscire dalla crisi e dalla situazione emergenziale. Ma, al tempo stesso, dobbiamo tutelare le nostre imprese e le persone che con noi lavorano. L’impatto economico sulle imprese dovuta da questo evento è ormai evidente ed andrà a sommarsi alla già grave crisi dei consumi in atto con il rischio di possibili chiusure delle nostre imprese.

Con la presente chiediamo alle S.V. di adottare tutte le misure necessarie in vostro potere. Come misura immediata visto la scadenza imminente chiediamo la sospensione del pagamento Tosap – Cosap, la possibilità di diminuire per l’anno 2020 del 30% il canone del suolo pubblico e la rateizzazione dello stesso in rate mensili.

Inoltre chiediamo a possibilità di svolgere nelle domeniche del periodo estivo mercati straordinari per recuperare della liquidità aziendale . Si fa presente che iniziative similari alcuni importanti Comuni le hanno già adottate FIVA Savona ringrazia consapevole della sensibilità e la disponibilità delle Amministrazione Comunali che un minimo sacrificio consentiranno alla categoria di poter superare questo momento di grande difficoltà

Cordiali saluti

Il Presidente FIVA Amedeo Mosca