Emergenza Coronavirus, le minoranze di Borghetto: “Si sospenda la tassa di soggiorno”

Borghetto Santo Spirito. Emergenza Coronavirus in corso e le minoranze di Borghetto (“In Cammino” e “Liberiamo Borghetto”) presentano una mozione per chiedere la “sospensione della tassa di soggiorno per il 2020”.

“Già oggi, e non sappiamo ancora per quanto tempo, – hanno fatto sapere dai gruppi di minoranza, – la comprensibile preoccupazione delle persone per il Coronavirus e i provvedimenti che doverosamente vengono presi dalle autorità per ridurre la sua propagazione, stanno causando e causeranno in futuro effetti collaterali drammatici sull’economia del nostro territorio”.

“Per questa ragione abbiamo presentato una mozione con la quale chiediamo di sospendere per il 2020 la tassa di soggiorno, in modo da andare parzialmente incontro alle imprese turistiche già in sofferenza per questa situazione. Ci auguriamo che il Sindaco e la sua maggioranza accolgano questa nostra proposta”, hanno concluso dai gruppi “In Cammino” e “Liberiamo Borghetto”.