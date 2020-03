Emergenza coronavirus, il sindaco Luigi De Vincenzi: “Senso di responsabilità”

Pietra Ligure. In questo momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo è fondamentale rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni date per il contenimento del contagio da Covid-19.

Sono misure sicuramente dure ma messe in atto per garantire la maggiore tutela possibile a tutti noi. Mi appello al senso di responsabilità di ognuno di noi e invito tutti a restare a casa e a limitare veramente allo stretto necessario le uscite per le esigenze primarie dettate dal lavoro, dalla necessità di fare la spesa o per andare in farmacia o dal medico, avendo cura di scegliere il percorso più breve

Per la sicurezza di tutti, saranno presidiati i luoghi di maggiore affluenza per evitare possibili affollamenti e ricordo, inoltre, che già da giorni sono chiusi i parchi pubblici, le aree gioco e i cimiteri.