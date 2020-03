Emergenza Coronavirus, il Leo Club di Alassio organizza una raccolta fondi per gli operatori in prima linea

Alassio. “Gli Enti di Primo Soccorso Italiani (Protezione Civile, Croce Rossa, Guardia Costiera, Soccorso Alpino, Croce Verde etc..) lavorano spesso in condizioni di estremo disagio utilizzando dispositivi ed attrezzature malfunzionanti od obsolete”. Inizia con queste parole la raccolta fondi del Leo Club di Alassio in favore delle associazioni di volontariato e degli ospedali.

“Per questo motivo noi, 24 Club Service della Liguria di Ponente e del Basso Piemonte, abbiamo deciso di unirci per supportare un progetto nazionale. L’iniziativa, nata nel 2019 e di durata triennale, ha lo scopo di donare kit d’emergenza agli enti sopracitati”, spiegano dal Leo Club.

“Ad oggi abbiamo raccolto 10.560 euro grazie all’offerta di prodotti alimentari, quali piccoli pandori e barrette di cioccolato, che ci sono stati forniti dalle aziende ‘Melegatti 1894 SpA’ e ‘Oliviero industria dolciaria dal 1910′”.

Se anche tu vuoi sostenere la raccolta fondi clicca qui.