Alassio. In ottemperanza con le indicazioni emanate dal Governo che vieta tutte le manifestazioni sportive fino al 3 aprile, l’evento Granfondo Internazionale Alassio, previsto per domenica 15 marzo, viene sospeso e spostato a domenica 18 ottobre, chiudendo in tal modo la stagione al mare in una bella giornata di sole e di sport, così come è stata aperta con la Granfondo Laigueglia Lapierre.

GS Alpi, l’ente organizzatore, pur con amarezza, non può che allinearsi alle disposizioni sanitarie nel particolare momento di incertezza.

Ci sarà invece da attendere molto meno per la Granfondo Muretto di Alassio di mountain bike: si svolgerà domenica 5 aprile.