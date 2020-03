Emergenza coronavirus: “Grande sforzo delle pubbliche assistenze, grazie a tutti i volontari”

Finale Ligure. Uno sfogo ma anche un messaggio per dire GRAZIE a tutti i volontari delle pubbliche assistenze impegnati ad affrontare l’emergenza coronavirus. Arriva dal presidente della Croce Verde di Finalborgo Claudio Massirio, che ha voluto sottolineare come, oltre allo sforzo massiccio di tutto il servizio sanitario, non bisogna dimenticare o mettere in secondo piano l’azione svolta in questi giorni da tanti militi.

“A loro è giusto tributare un plauso speciale – afferma -, ricordando che sono volontari e che sono stati impegnati quasi h24”.

“Non è il momento di fare polemiche o prese di posizione vista la situazione complessiva, tuttavia mi è parso opportuno indicare ed evidenziare l’azione delle pubbliche assistenze e la loro incredibile professionalità, pur nei rischi dell’emergenza in corso (vedi il caso dei militi della Croce Bianca di Alassio). Per strada non lasciamo nessuno e quando hanno iniziato a chiamarci per il trasporto di infetti o possibili tali non ci siamo tirati indietro”.

“Un impegno ed una assistenza continua, non solo per i trasporti di pazienti sospetti o contagiati, ma anche per la consueta attività che non si è certo fermata in queste giornate frenetiche: trasferimenti ai pronto soccorso, ai domicili e in altre strutture sanitarie” aggiunge.

“Certamente tutto il comparto sanitario è stato messo sotto pressione, ma lo sono state anche le pubbliche assistenze sul territorio e i loro volontari”.

“Il nostro volontariato non ha mai cercato i riflettori, le persone considerano spesso il nostro servizio scontato… Ma non è così e nonostante tutto abbiamo ancora una volta dimostrato che noi ci siamo… E ci saremo sempre!”.

“Colgo l’occasione per stringermi in un affettuoso abbraccio con tutti i miei militi e con quelli delle altre realtà liguri, in primis quelli in quarantena ad Alassio: siete meravigliosi e dovete essere orgogliosi di quello che fate, tra mille problemi, dubbi e preoccupazioni. Un grazie enorme anche ai volontari dell’Anpas”.

Infine una piccola stoccata agli amministratori locali: “Guardate quello che siamo e facciamo anche al nostro interno, ricordatevi di noi…” conclude il presidente della Croce Verde di Finalborgo.