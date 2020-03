Emergenza Coronavirus, faccia a faccia tra Vaccarezza e le categorie economiche di Alassio

Alassio. “Creare una Zes, ovvero una Zona Economica Speciale, sul territorio della città di Alassio”. È questa la proposta avanzata nei giorni scorsi dal capogruppo di Cambiamo in consiglio regionale Angelo Vaccarezza, che oggi si è recato ad Alassio proprio per un confronto con le categorie economiche della città.

L’incontro si è svolto presso la storica pasticceria Balzola, alla presenza, tra gli altri, del vicesindaco Angelo Galtieri.i

Alla luce dell’emergenza Coronavirus, che ovviamente ha avuto e avrà ancora ripercussioni sul settore turistico-commerciale (fondamentale per la Città del Muretto), l’incontro si è reso necessario per valore, oltre alla Zes, tutti i possibili strumenti da adottare per superare la fase di crisi.

“Al Caffé Balzola di Alassio, ho incontrato i rappresentanti delle categorie economiche cittadine, per fare il punto della situazione e confrontarci al fine di approfondire la mia proposta di attivare una ZES (Zona Economica Speciale). Questa formula, già applicata con successo in altre regioni italiane, prevede tutta una serie di agevolazioni burocratiche e fiscali per aree in difficoltà”, ha affermato Vaccarezza.

“A seguito del forte danno di immagine causato dal Coronavirus, è necessario fare fronte comune affinché vengano messi in campo tutti gli strumenti possibili per far fronte alle ricadute negative di questa situazione. La nostra terra deve tornare alla normalità quanto prima, per far si che questa situazione diventi, al più presto, il passato”, ha concluso.

“É probabile che sul discorso della Zes, nella riunione in corso in questi minuti a Roma tra il Governo e le Regioni, verrà adottato un provvedimento unico per tutto il Nord Italia. Quello che noi ci aspettiamo, però, al di là delle decisioni del Governo, è che a livello regionale ci sia una presa di responsabilità importante rivolta al territorio di Alassio, che ha bisogno di ripartire alla grande per continuare ad essere la realtà di riferimento, dal punto di vista turistico, della Liguria”.