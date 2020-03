Emergenza coronavirus, Ciangherotti (FI): “Sono disposto ad aiutare ad eseguire i tamponi”

Albenga. “Odontoiatri volontari per aiutare ad eseguire i tamponi purché tutelati nelle loro funzioni”. A lanciare la proposta è Eraldo Ciangherotti, odontoiatra di Albenga e consigliere provinciale di Forza Italia. “Da più parti c’è l’esortazione verso il governo e le autorità sanitarie perché si aumenti in modo massiccio il numero di tamponi da eseguire per contenere al massimo la diffusione dell’epidemia. Io personalmente, e allargo l’invito anche ai colleghi, sono pronto io per primo a mettermi a disposizione gratuitamente, per Asl2 savonese, per aiutare ad eseguire il test del tampone. Per farlo però è necessario che il medico odontoiatra venga tutelato con tutti gli accorgimenti del caso, a cominciare dai Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Servono guanti, mascherine, cuffie per capelli, camici e occhiali/ schermi inerti, per poter avere in tutta sicurezza un approccio ‘ravvicinato’ col paziente”.

Il consigliere provinciale Ciangherotti ha anche compiuto una ricerca evidenziando come “nella Piana nessuno tra gli stranieri (africani o cinesi) è stato ricoverato in ospedale ad Albenga, nonostante vivano, residenti nel territorio ingauno, ben 83 cinesi e circa 1000 africani”.

Ciangherotti poi rinnova i suoi personali ringraziamenti “a tutti i colleghi che con abnegazione, competenza e spirito di sacrificio, si stanno prodigando per fermare il contagio e curano i casi difficili che nella quotidianità si stanno presentando in tutti gli ospedali della regione”. A questo proposito il consigliere provinciale, sulla stessa lunghezza d’onda del Comitato tecnico-scientifico al Ministero e dall’Organizzazione mondiale della sanità, ritiene necessaria “una diagnostica rapida e tempestiva, aumentando il numero dei test ai sanitari in prima linea”.