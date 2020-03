Emergenza coronavirus: Asl 2 sospende tutte le visite ai ricoverati

Savona. Al fine di prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione e degli operatori all’infezione del Coronavirus, da oggi, lunedì 16 marzo, Asl 2 ha deciso di sospendere le visite ai degenti presso le strutture ospedaliere.

Il direttore della struttura o un suo delegato potranno consentire l’accesso ai caregiver che assistono pazienti fragili, accesso che sarà dunque permesso solo se preventivamente concordato con i direttori delle strutture o loro delegati e autorizzato con apposito modulo.

Per il resto, l’unico canale di contatto tra familiari e ricoverati rimarrà dunque il telefono cellulare.

“Per i pazienti ricoverati nelle aree Covid i parenti o caregiver verranno contattati sulla base del briefing medico delle 8.00 per essere informati nelle ore successive della mattina sullo stato di salute e sull’andamento del ricovero – fa sapere Asl 2 – Per i pazienti ricoverati nelle aree no Covid i parenti o caregiver verranno contattati quotidianamente nel corso della giornata”.