Savona. “Ringrazio pubblicamente Forza Italia per avermi offerto la candidatura a capolista alle elezioni regionali. Offerta che, tuttavia, ho rifiutato in quanto non ritengo corretto lasciare anzitempo l’amministrazione di Savona. Non ritengo corretto lasciare i cittadini in un momento ancora così difficile per la nostra città”. Con queste parole il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, annuncia pubblicamente la propria rinuncia a candidarsi alle prossime elezioni regionali.

Una dichiarazione che mette fine a mesi di voci che più volte l’hanno indicata come candidata, prima nel listino, poi come capolista ma con “posto garantito” nella giunta regionale come assessore. Le offerte ci sono state, ammette Caprioglio, ma in realtà sono state declinate già a gennaio: “Sono stati mesi difficili, dedicati a fronteggiare allerte meteo, fragilità del territorio, criticità delle infrastrutture, crisi economica, e ora l’emergenza Coronavirus. Mesi di intenso lavoro che mi hanno convinta di come la decisione presa, e comunicata a gennaio ai vertici liguri di Forza Italia, fosse corretta“.

Caprioglio rivendica con orgoglio quanto fatto al timone di Palazzo Sisto: “Abbiamo riequilibrato il bilancio comunale, avviato il difficile percorso di risanamento di Ata e dato il via a importanti progetti di riqualificazione urbana della città per decine di milioni di euro: interventi che Savona aspettava da anni. A ciò si sono sommate le emergenze degli ultimi mesi che assorbono l’intera giornata, sette giorni su sette. Questo è il compito che mi sono assunta nel giugno del 2016 e che porterò a termine con impegno immutato fino all’ultimo giorno del mio mandato”.

“Sono convinta che amministrare significhi mettersi temporaneamente a servizio della comunità, offrendo il proprio contributo senza ambizioni personali. Sovente comporta anche sacrificare la propria vita privata, sia professionale sia familiare: ne ero consapevole fin dall’inizio e continuerò a farlo con dedizione fino alla fine del mio mandato” conclude.