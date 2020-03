Doppio titolo tricolore indoor e doppio podio per Chiara Rebagliati

Savona. Doppio titolo italiano indoor per Chiara Rebagliati. L’arciera savonese, che tira per il Torrevecchia Roma, ha anche conquistato altre due prestazioni da podio, portando a quattro il bottino in medaglie.

I campionati italiani indoor si sono svolti a Rimini e la Rebagliati ha saputo distinguersi anche quest’anno. I due titoli sono arrivati nelle prove a squadre: insieme a Claudia Mandia e Alessia D’Errico, infatti, la savonese ha conquistato sia la prova di categoria, sia il titolo assoluto.

Argento e bronzo, poi, nelle prove individuali. Seconda nella prova di categoria, CHiara Rebagliati ha poi ottenuto una prestazione da podio anche nella gara assoluta, alle spalle di Tatiana Andreoli, campionessa europea 2019, e a Lucilla Boari, che rappresentò l’Italia a Rio 2016.