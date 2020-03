Donna muore investita dal treno, disagi per i treni dal levante a Savona

Zoagli. Una persone è deceduta nella stazione ferroviaria di Zoagli (GE) poco prima delle 11, investita da un convoglio in transito.

La vittima è una donna di 59 anni ma, al momento, non sono chiare le dinamiche dell’incidente. Immediato l’intervento sul posto dei mezzi di soccorso, ma per la signora non c’è stato nulla da fare.

Sulla linea ferroviaria si stanno registrando disagi a seguito del blocco della circolazione per l’intervento ancora in corso. Alcuni treni che dovevano raggiungere Savona viaggiano con ritardi dai 40 ai 60 minuti