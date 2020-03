Domenica tutti in gara, sul tapis roulant di casa: c’è la VirtualRunRivieraRun

Finale Ligure. Domenica 29 marzo, con partenza alle ore 10,30, si terrà la prima VirtualRunRivieraRun #iorestoacasa, gara podistica di 5 chilometri che si potrà disputare correndo sul proprio tapis roulant.

L’attività fisica, il benessere psico-fisico di una persona, soprattutto in un momento difficile come questo a causa dell’emergenza Covid-19, è una delle componenti fondamentali per stare bene prima con se stessi e poi con gli altri. In Italia la sedentarietà è responsabile del 14,6% di tutti i decessi e costa al sistema sanitario 1,6 miliardi di euro all’anno.

La VirtualRunRivieraRun #iorestoacasa, a partecipazione gratuita, organizzata dall’Asd RunRivieraRun, società di running e walking di Finale Ligure e Pietra Ligure, nasce per creare un evento sportivo all’interno della propria casa con partenza in diretta Facebook alle ore 10,30 ed un percorso dei singoli partecipanti di 5 chilometri.

A fine gara ogni partecipante dovrà, con una foto, comprovare la data, l’ora, i chilometri percorsi ed il tempo cronometrico.

La classifica verrà stilata e pubblicata lunedì 30 marzo sulla pagina Facebook Asd RunRivieraRun con premi (targhe) per i primi tre uomini e le prime tre donne, che saranno consegnati/spediti a fine emergenza Covid-19

La gara è aperta sia ai runners sia ai walkers, in quanto non conta, in realtà, la prestazione, quanto il riuscire a fare attività fisica, anche se virtualmente insieme.

Ognuno potrà utilizzare la propria musica, anche se la diretta vedrà i brani della RunRivieraRun Playlist del Momo, il MotivationMonday, dove ogni lunedì in collaborazione tra l’Asd RunRivieraRun e il tesserato Luca Piccolo, vengono pubblicati sui social della società sportiva e su Instagram.

La modalità di partecipazione è molto semplice: si invia email a info@runrivierarun.it oppure sulla pagina Facebook Asd RunRivieraRun o sulla pagina Instagram di luciano_costa_runrivierarun entro sabato 28 marzo alle ore 20 con nome, cognome e città.

Fuori classifica possono partecipare tutti coloro che, dimostrando di aver percorso 5 chilometri, correranno e cammineranno all’interno degli spazi come da normativa e decreto in atto (il proprio giardino ad esempio).

Il messaggio che l’Asd RunRivieraRun intende trasmettere è quello, comunque, di fare attività fisica negli spazi consentiti, ma rispettando le regole ed i decreti perché è nostro dovere come persone e come cittadini, anche per rispetto a coloro che, in questo drammatico momento, stanno combattendo per sconfiggere e debellare il Covid-19.

Per informazioni è possibile scrivere a info@runrivierarun.it o telefonare allo 0196898607.