Decreto “Cura Italia”, Federalberghi: “Abolire IMU e TARI e sospendere i termini per adempimenti e pagamenti”

Provincia. Federalberghi ha predisposto un pacchetto di emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il documento (clicca QUI per consultarlo) contiene sia nuove proposte, riferite ai contenuti specifici del decreto n. 18, sia la riformulazione delle proposte emendative relative al decreto n. 9.

Spiegano da Federalberghi: “Tra gli interventi proposti, si segnalano quelli volti a tutelare la liquidità delle imprese durante la situazione emergenziale, con misure quali l’abolizione di imposte (in particolare, IMU e TARI) e la sospensione di termini per adempimenti e pagamenti (contributi, ritenute, IVA, utenze, etc.), ed a tutelare l’occupazione“.

Inoltre, “pur nella consapevolezza che il Governo intende collocare in un successivo provvedimento le misure volte a ristorare le imprese che hanno subito danni e a promuovere la ripartenza dell’economia”, Federalberghi ha ritenuto opportuno presentare sin da ora una proposta concernente il sostegno alle imprese turistico ricettive che presentino una consistente riduzione di fatturato ed una proposta concernente la concessione di un bonus alle persone che trascorrano un periodo di vacanza in Italia.

Gli emendamenti sono già stati inviati alla Commissione Bilancio del Senato, e ad esponenti delle principali forze politiche rappresentante in Parlamento, tuttavia. Federalberghi invita tutto il sistema associativo “a sensibilizzare i parlamentari liguri affinché presentino tali emendamenti e ne sostengano l’approvazione”.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA