Decreto Coronavirus, weekend di controlli nel savonese: turisti “osservati speciali”

Provincia. Il weekend è arrivato e in provincia di Savona è salito il livello di attenzione delle autorità per il probabile afflusso di turisti provenienti dal nord Italia nonostante il decreto – firmato dal premier Giuseppe Conte – per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Attualmente, almeno nel savonese, la situazione sembra tranquilla. Non mancano, tuttavia, le eccezioni, come a Borghetto Santo Spirito, dove alcuni residenti hanno riferito al comune di persone arrivate nel corso della notte. Ora sono in corso i controlli di carabinieri e polizia municipale per verificare le segnalazioni; nel frattempo, per ridurre ulteriormente i rischi di contagio, il sindaco Giancarlo Canepa ha chiuso i parchi pubblici e la passerella panoramica.

Ad Alassio, ossia la località che a fine febbraio ha ospitato il primo “cluster” ligure con un gruppo di turisti lombardi in albergo, oggi non sembrano esserci arrivi non consentiti: “Qualche seconda casa sicuramente è occupata, ma nei limiti della tolleranza – spiega il vicesindaco reggente Angelo Galtieri – Nessun ‘assalto’, o almeno noi non lo abbiamo percepito: se sono arrivati si sono chiusi all’interno e non girano per la città”. A Laigueglia sono in corso controlli della polizia municipale “ma al momento – afferma il sindaco Roberto Sasso Del Verme – la situazione sembra essere tranquilla”. “Fortunatamente è improbabile che i turisti arrivino – fa eco il primo cittadino di Albissola Marina, Gianluca Nasuti – ormai i controlli sono attivi e diffusi, chi prova a venire qui in treno o in autostrada viene rimandato a casa”.

Controlli sono comunque in corso in tutta la Riviera, da Laigueglia a Finale Ligure, e non solo legati al possibile arrivo di turisti: ad Albenga controllate almeno 60 attività commerciali e locali che ospitano slot machines, e la polizia municipale controlla ogni giorno almeno 150 tra veicoli e pedoni.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA