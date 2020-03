Decreto Coronavirus, denunciati tre turisti di Lodi sorpresi sul lungomare di Celle Ligure

Celle Ligure. Dopo il caso del pensionato denunciato per essere andato a prendere dell’acqua alla sorgente, un altro “caso” particolare di violazione delle restrizioni relative all’emergenza Coronavirus arriva da Celle Ligure.

Qui i carabinieri hanno sorpreso sul lungomare a passeggiare tre turisti provenienti da Sant’Angelo Lodigiano (LO). Si tratta di una coppia di pensionati e del figlio di 56 anni. Tutti e tre sono stati denunciati per “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. Un caso simile si è registrato anche in provincia di Genova.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede l’obbligo di uscire di casa solamente per ragioni valide (di lavoro, salute o necessità) è in vigore ormai da tre giorni, e i controlli proseguono su tutto il territorio italiano (e quindi anche in provincia di Savona). Il consiglio è sempre lo stesso: se possibile restate in casa, e se siete costretti ad uscire fatelo portando con voi l’autocertificazione che spiega appunto le ragioni per cui vi trovate fuori di casa: in mancanza di una valida ragione si rischiano fino a 3 mesi di reclusione e 206 euro di ammenda.