Savona. Sono iniziati anche a Savona i controlli delle forze dell’ordine sul rispetto del decreto emanato dal Governo relativo all’emergenza Coronavirus. Questa mattina i vigili urbani hanno battuto la zona di Santa Rita e corso Tardy e Benech per verificare le ragioni che avevano spinto le persone a uscire di casa.

I controlli si sono concentrati sia sui bar (dove gli uomini della municipale hanno verificato il rispetto del metro di distanza e chiesto ai clienti di giustificare la loro presenza in loco) sia sui veicoli in transito. Nel momento in cui scriviamo (ore 9) sono state controllate circa 50 persone.

La maggior parte hanno giustificato la loro presenza fuori casa con motivi di lavoro. Gli anziani, invece, hanno addotto come ragioni la spesa o motivazioni di salute.

Ricordiamo che la ragione per cui si esce di casa va riportata sul modello di autocertificazione. Chi dovesse uscire senza, ma avesse effettivamente una ragione valida, potrà compilarlo seduta stante in caso di controllo. Chi dovesse uscire senza una valida ragione, invece, rischia tre mesi di carcere e una ammenda di 206 euro.

