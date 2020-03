Provincia. Giorni frenetici e di estrema difficoltà per le macchine comunali, impegnati a fronteggiare l’emergenza coronavirus da una parte e con poco personale negli uffici a disposizione anche a seguito delle restrizioni e delle forti misure per arginare l’epidemia e la diffusione del contagio.

I comuni savonesi restano comunque in costante allerta, nell’ambito di un coordinamento operativo stabilito in sede di Anci e con alcune amministrazioni che hanno attivato i rispettivi Coc comunali in relazione alla situazione emergenziale.

Non solo massima divulgazione alla popolazione delle azioni e dei comportamenti da intraprendere, ma anche interventi concreti: alcuni sono già partiti nei giorni scorsi altri lo stanno facendo e lo faranno in questi giorni, ovvero il processo di sanificazione e misure igieniche preventive su tutto il territorio comunale, compresi parchi giorchi, luoghi all’aperto e, nagturalmente, uffici e scuole.

“In questi giorni stiamo procedendo con appositi igienizzanti alla sanificazione di tutti i parchi gioco cittadini, di tutte le isole ecologiche e dei cestini gettarifiuti. Sono tutte azioni preventive e di carattere igienico-sanitario, un modo per essere vicini al cittadino , interventi che riteniamo opportuni per creare maggiore tranquillità e dare un senso di maggiore sicurezza. Maggiore pulizia di certo aiuta e non fa mai male” afferma il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli.

“Si è provveduto a disinfettare e lavare le aree gioco presenti nel centro urbano, gli arredi del centro storico (panchine, cestini portarifiuti etc.) e le vie interne al centro storico ed il porticato del palazzo comunale. Ulteriori operazioni di lavaggio ed igienizzazione proseguono su tutto il nostro territorio” sottolinea il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano.

Stessa linea adottata dal Comune di Ceriale, con il sindaco Luigi Romano che su Facebook ha annunciato: “Si informa la popolazione che nel corso della notte tra il 12 e 13 marzo 2020 verrà effettuata una disinfezione straordinaria notturna sul territorio comunale. Tale disinfezione segue quelle già effettuate di tutti i plessi scolastici, uffici e magazzini comunali. Precisiamo a scanso di cattive interpretazioni che il prodotto usato è un valido disinfettante e non e’ assolutamente nocivo per persone ed animali”.

Via alla disinfezione delle strade ad Alassio: “Abbiamo contattato una ditta specializzata per il lavaggio e la disinfezione delle strade con appositi presidi medici – spiega l’assessore all’ambiente Giacomo Battaglia – ma anche per le altre strutture comunali, il Palazzo Comunale, la sede della Polizia Municipale e dei Servizi Sociali in Piazza Pacini. Ogni quindici giorni prevediamo la sanificazione delle sale d’aspetto di Polizia e Carabinieri, dell’androne comunale e dei giardini pubblici. Da questa notte, o al più tardi dalla prossima, sarà possibile vedere i mezzi in azione lungo le strade. Più complesso da mettere a punto l’iter per l’intervento negli edifici, ma in pochi giorni procederemo a 360 gradi”.

Anche l’ufficio ambiente del Comune, intanto, si sta attivando per predisporre interventi di sanificazione mirati nelle aree più sensibili e maggiormente frequentate dalla cittadinanza: tra queste parchi e aree gioco per bambini.

Domani sera partirà un servizio straordinario di disinfezione delle principali piazze e strade cittadine di Albenga, sia nel centro urbano che nelle frazioni. Un ringraziamento particolare a tal proposito va dall’amministrazione comunale a SAT, STEA e all’Ufficie Ambiente.

Intanto dall’Anci è arrivato l’invito a non fare ordinanze specifiche sull’emergenza, ma attenersi alle disposizioni già previste dalle direttive nazionali e regionali: “Basta applicare le norme scritte e vigilare, per quanto di nostra competenza. Per quanto, invece, non attiene alle nostre competenze, vigileranno i Prefetti, con le forze dell’ordine da loro dipendenti. Nel momento in cui noi tutti concentriamo le nostre forze nel rispetto delle regole date, abbiamo risolto il 90% dei quesiti degli amministratori” sottolinea l’Anci ligure, che continua a far parte della cabina di regia, in rappresentanza delle Autonomie locali liguri, con l’Azienda Ligure Sanitaria A.Li.Sa. e la Protezione civile.