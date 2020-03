Borgio Verezzi. Questa sera, alle 19.30, il ristorante “Bruna” di Borgio Verezzi rappresenterà la Liguria a “Cuochi d’Italia”, la trasmissione televisiva – in onda su TV8 – condotta dallo chef Alessandro Borghese.

Nel corso di ogni puntata della trasmissione, due cuochi (provenienti da diverse regioni italiane) si sfidano in una doppia manche.

Foto 2 di 2



Durante la puntata che andrà in onda questa sera, in particolare, sarà Micole Visca (contitolare del ristorante borgese), in qualità di rappresentante ligure, a sfidare “la Puglia” insieme al compagno Alessandro Barberis, nipote di Bruna Bianchi, che nel 1971 aprì la trattoria. Questa sera, quindi, non resta che incollarsi davanti alla tv e fare il tifo per Micole (e la Liguria).