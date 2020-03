Costanza Ferro, esercizi in buona compagnia tra le mura domestiche: “Momento difficile, collaboriamo tutti”

Savona. Un altro giorno rinchiusi in casa; l’attesa per poter riprendere la vita consueta è ancora lunga. Il peso dell’impedimento ad uscire lo sentono soprattutto gli atleti che, abituati ad allenamenti costanti nelle strutture adeguate, rischiano di perdere lo stato di forma raggiunto.

Un discorso che vale in particolare per le sincronette, solite lavorare quotidianamente per restare ai vertici della propria disciplina. All’indomani di Linda Cerruti, è la sua compagna di Duo, Costanza Ferro, a diffondere un video sulla pagina Facebook personale.

Costanza, classe 1993, tesserata per Rari Nantes Savona e Marina Militare, a luglio prenderà parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La sincronetta mostra alcuni esercizi, svolti in buona compagnia tra le mura di casa, sulle note di un celebre pezzo di David Guetta, e commenta: “Stiamo attraversando un momento davvero difficile. Ormai come sapete il Coronavirus è diventata una emergenza mondiale e in Italia la situazione è davvero grave. Anche io non mi sto allenando, molte gare sono state già cancellate e l’unica cosa che possiamo fare è continuare la preparazione da casa. Tutti insieme dobbiamo cercare di collaborare restando a casa e cercando di seguire il più possibile le ordinanze che ci sono state date“.