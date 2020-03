Costa Luminosa, sbarcati passeggeri e parte dell’equipaggio. A bordo solo i negativi al tampone

Savona. Sono stati effettuati gli sbarchi dei passeggeri e di parte dell’equipaggio a bordo della Costa Luminosa. Restano ancora i membri dell’equipaggio negativi al tampone. Infine, la nave verrà completamente sanificata.

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio afferma: “Ho scritto ad Autorità di Sistema Portuale per avere informazioni e rassicurazioni in merito alle speciali procedure che verranno seguite per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, lo scarico delle acque e il monitoraggio delle emissioni durante lo stazionamento della nave in banchina”.

“Credo che la città di Savona in questa occasione si sia dimostrata capace di accogliere una nave in difficoltà battente bandiera italiana ma, anche, capace di richiedere con fermezza uno sbarco il più rapido possibile e la garanzia che sulla nave restasse solo equipaggio negativo al Covid-19 al fine di evitare altri ricoveri d’urgenza presso il nostro ospedale”.

A nome dell’amministrazione savonese, il primo cittadino conclude ringraziando personalmente il commissario Asl2 Paolo Cavagnaro, il comandante della Capitaneria di Porto Francesco Cimmino e il direttore di scalo del porto di Savona e Vado Ligure Paolo Canavese.