Savona. La Costa Luminosa resta a Savona con 100 persone a bordo, la nave da crociera sarà spostata in un altro molo. I membri dell’equipaggio saranno invece trasferiti fuori regione con voli charter.

E’ quanto deciso questa mattina dal vertice in Prefettura sulla situazione della nave da crociera. Si tratta di circa 800 persone, 50 dei quali si trovano in isolamento secondo quanto segnalato dall’Usmaf, la sanità marittima. In isolamento a bordo anche 30 passeggeri.

di 10 Galleria fotografica Coronavirus, Costa Luminosa a Savona









Dunque si è optato per il cosiddetto piano B, come anticipato da IVG.it ieri sera, ovvero che la nave possa restare a Savona con la condizione che l’equipaggio venga in gran parte sbarcato, entro oggi e sempre con trasporti sicuri.

Diversi concittadini negli ultimi due giorni per l’arrivo sotto la Torretta di Costa Luminosa, al centro di una situazione critica dopo l’esplosione a bordo di un focolaio di contagi da coronavirus.

La nave, infatti, originariamente avrebbe dovuto concludere il proprio lungo viaggio a Venezia. Dopo i primi casi di Covid-19, però, il programma è obbligatoriamente cambiato, con Costa che ha dovuto nel minor tempo possibile predisporre lo sbarco di tutti i passeggeri. Un’operazione resa particolarmente complessa dall’elevato numero di differenti nazionalità a bordo. E così si è deciso di fare scalo prima a Marsiglia e poi (data la difficile situazione sanitaria in Veneto) a Savona.

Questa mattina erano ricominciati gli sbarchi “protetti”. Stamattina partiranno gli ultimi 6 italiani (4 siciliani e 2 sardi) e 102 olandesi, che rientreranno nel proprio Paese mediante un volo charter dall’aeroporto di Genova. Oggi pomeriggio, invece, sarà la volta degli extraeuropei: impossibilitati a raggiungere le loro nazioni a causa del blocco dei voli, verranno portati in una struttura protetta in Toscana.