Coronavirus, in ospedale a Savona due passeggeri di Costa Luminosa

Savona. Due passeggeri di nazionalità olandese presenti a bordo della nave da crociera Costa Luminosa, attraccata a Savona, sono stati trasportati al Pronto soccorso di Savona. I due pazienti presentavano febbre e livelli bassi di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Lo ha fatto sapere poco fa l’ufficio stampa della Regione Liguria.

Nel frattempo sono state completate le operazioni di sbarco e di partenza per quanto riguarda i passeggeri italiani residenti al centro sud, isole escluse. Per quanto riguarda i 6 cittadini italiani residenti in Sicilia (4) e in Sardegna (2), partiranno attorno alle 15 di oggi, assieme ai 276 passeggeri europei previsti.

In tarda mattinata il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, ha chiesto che la nave domattina parta comunque anche qualora le operazioni di sbarco non siano completate: CLICCA QUI per il suo “ultimatum”.