Costa Luminosa, cittadino filippino trasportato in ospedale: salgono a 9 i ricoveri a Savona

Savona. Nuovo ricovero a Savona da Costa Luminosa, questa volta per un cittadino filippino sintomatico che fa salire a 9 il numero totale dei ricoverati dalla nave.

È stato l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone a fare il punto sulla situazione: “Sulla nave sono presenti solo alcuni membri dell’equipaggio di cui 4 persone sintomatiche. Tutti i positivi sono stati accompagnati a casa o in strutture dedicate”.

“Tra i sintomatici che dovranno lasciare la nave si registra un nuovo ricovero di un cittadino filippino che fa salire a 9 i ricoverati a Savona. Rimarranno sulla nave gli 80 membri dell’equipaggio per il mantenimento della nave”.

“Il quadro rispetto ai ricoveri si va via via delineando in una situazione più omogenea e tranquilla, avendo tolto tutti i positivi e avendo ricoverato uno degli ultimi quattro sintomatici, manca solo l’ultimo tassello, lo svuotamento finale”.

“I ricoveri che ci sono stati non sono pochi e questo spiega e giustifica la nostra richiesta avanzata dall’inizio di accelerare l’ arrivo dei charter per i rimpatri, perché non ci possiamo permettere altri numeri aggiuntivi”, ha concluso l’assessore regionale.