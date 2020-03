Costa Luminosa, Caprioglio replica a Valente: “Assordante silenzio di tutti i parlamentari”

Savona. “Da parte mia non c’è stata alcuna polemica politica e in questi anni di mandato credo di aver dato dimostrazione con i fatti che i toni irrispettosi e urlati di certa politica non mi appartengono. Mi sono, invece, lasciata andare a un’amara constatazione che non aveva alcun colore politico, infatti se l’onorevole Valente si fosse soffermato a leggere con attenzione le mie parole, avrebbe compreso che non accusavo alcuna parte politica in particolare, bensì notavo un assordante silenzio di tutti i parlamentari a fronte delle mie dichiarazioni preoccupate nei giorni antecedenti l’arrivo della nave. Forse l’onorevole Valente avrebbe potuto farsi vivo, se non con la sottoscritta, con i Cittadini rassicurandoli con una dichiarazione”.

Con queste parole il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, risponde al parlamentare savonese Simone Valente del MoVimento 5 Stelle che ieri, riferendosi a un post in cui il sindaco scriveva che su Costa Luminosa non c’era stata “attenzione da parte di alcun parlamentare che rappresenta il nostro territorio”, replicava di essere stato in costante contatto con le autorità e accusava Caprioglio di “non aver perso l’occasione per distinguersi sul piano delle strumentalizzazioni”.

Oggi arriva la controreplica del sindaco: “Concordo con l’onorevole Valente solo su un fatto – scrive – l’emergenza è stata risolta sul campo dalla Protezione civile nazionale unitamente a molti altri Enti e Istituzioni del territorio. Dissento, invece, quando dichiara che non vi è stato alcun aggravio per le nostre strutture sanitarie: proprio perché sono stata costantemente presente alle riunioni coordinate dalla Protezione civile nazionale ricordo la forte apprensione davanti alle comunicazioni sul numero crescente, nella prima giornata, degli accessi in emergenza al Pronto Soccorso di passeggeri della nave”.

“In merito al suo gentile suggerimento che avrei potuto contattatarlo, ne resto positivamente stupita in quanto l’unica volta in cui gli avevo scritto per un chiarimento, a proposito del bando Riqualificazione periferie urbane, non si era neppure degnato di rispondere al mio messaggio” conclude.