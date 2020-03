Costa Luminosa attesa a Savona in serata, sbarco dei passeggeri in 48 ore e senza “contatti” con la città

Savona. Costa Luminosa arriverà a Savona questa sera. Lo ha ufficializzato poco fa il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio.

Dopo la comparsa di diversi casi sospetti e confermati di infezioni da Covid-19, ieri sera a Marsiglia sono stati sbarcati 386 ospiti, in prevalenza statunitensi, canadesi e francesi. Le operazioni di sbarco a Marsiglia continueranno questa mattina, con il resto dei 134 ospiti di nazionalità francese. Al termine la nave salperà per Savona, dove giungerà in serata.

Una volta sotto la Torretta inizierà lo sbarco dei restanti ospiti, in base a un protocollo molto rigido: “Sono previste modalità di sbarco protetto e in sicurezza dei passeggeri della nave – spiega il sindaco – che saranno immediatamente trasferiti mediante mezzi dedicati presso le loro residenze italiane o rimpatriati senza poter circolare liberamente in città”.

Due i criteri su cui sarà basata la procedura per lo sbarco. Il primo è non tenere nessuno a bordo, in quanto l’esperienza maturata in altri contesti (ad esempio la nave Diamond Princess, fermata per alcune settimane nel porto di Yokohama) ha dimostrato la particolare problematicità, principalmente sotto il profilo sanitario, di gestire una quarantena per un significativo numero di passeggeri a bordo di una nave. Il secondo è che i viaggiatori, individuati come asintomatici, verranno trasferiti immediatamente al loro domicilio italiano od estero, in cui effettueranno il periodo di quarantena di 14 giorni.

In sostanza, conclusa l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, Costa Crociere provvederà a sbarcare i passeggeri presenti a bordo e a trasferirli quanto prima possibile, attraverso modalità di “trasporto protetto” ed assistito, alle loro abitazioni, se in Italia, ovvero, per quanti risiedono all’estero, attraverso mezzo aereo o stradale.

Infine, Costa Crociere ha comunicato durante la riunione di ieri in Prefettura che, al termine delle operazioni di sbarco dei passeggeri, la nave salperà verso un altro porto che verrà individuato in seguito, dove rimarrà attraccata per svolgere le ordinarie attività di manutenzione.