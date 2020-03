Coronavirus, il Comune di Albenga dice stop ad accertamenti fiscali e verifiche

Albenga. A seguito del Dpcm dell’11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del coronavirus, il Comune di Albenga ha deciso di sospendere tutte le attività di controllo, accertamento, ispezioni verifiche tributarie e relativa notifica degli atti di liquidazione e versamento per quel che concerne Imu, Tasi, Tari, Cosap e tutte le altre imposte comunali.

Afferma l’assessore Silvia Pelosi: “Si tratta di una scelta che abbiamo preso per andare incontro ai cittadini in attesa che il Governo proroghi o annulli, come spero, le scadenze di legge che non dipendono dal Comune”.

“Attendiamo il decreto fiscale conseguente all’emergenza al quale ci adegueremo prontamente prendendo decisioni a favore di tutti i cittadini e di tutte le categorie per quanto di nostra competenza, anche se questo volesse dire dover rimodulare o riequilibrare il bilancio comunale”.