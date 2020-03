Pietra Ligure. “Il Mios presenta criticità strutturali e i tempi necessari per i lavori non sono compatibili con l’attuale situazione, l’emergenza finirebbe prima dei lavori”. Con queste parole Sonia Viale, assessore alla Sanità di Regione Liguria, ha escluso questa sera nel consueto “punto stampa” sul Coronavirus l’utilizzo dell’ex Mios al Santa Corona per fronteggiare l’attuale crisi sanitaria.

Negli ultimi giorni era emersa la proposta di destinare il cosiddetto “padiglione azzurro” davanti a Villa Frascaroli, ristrutturato nel 1996 e poi dismesso, ad accogliere pazienti affetti da Covid-19. Sebbene chiuso da molti anni, infatti, secondo alcuni operatori dell’ospedale l’ex reparto destinato ai pazienti con malattie infettive avrebbe potuto accogliere facilmente i malati e, con pochi lavori, avrebbe messo a disposizione 32 posti letto. Una proposta che nelle ultime ore ha trovato il favore del consigliere regionale M5S Andrea Melis e della deputata pentastellata Leda Volpi.

Nella conferenza stampa, però, Viale ha escluso questa possibilità, spiegando che i lavori necessari per renderlo nuovamente operativo durerebbero di più (o almeno, questa è la speranza) di quanto dovrebbe durare ancora l’emergenza Coronavirus.