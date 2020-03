Coronavirus, vertice in Prefettura con il turismo savonese: “Alberghi a rischio chiusura”

Savona. Un vertice alla presenza di tutte le associazioni e categorie turistiche: è quello che si è svolto oggi pomeriggio in Prefettura a Savona sull’emergenza coronavirus, con al centro l’applicazione delle direttive nazionali e regionali sulle misure sanitarie e preventive da mettere in atto, oltre che per l’azione di controllo sulle persone arrivate nel savonese dalla zona rossa.

Dunque in primis la salute dei cittadini, con albergatori e imprenditori del turismo pronti a fare la loro parte per contenere i contagi e fermare la diffusione dell’epidemia: massima collaborazione e disponibilità sui controlli scattati già dalle 14 di oggi per segnalare turisti, ospiti o proprietari di seconde case che sono arrivati dalle aree a rischio.

Una riunione di carattere informativo e divulgativo su tutto il pacchetto di provvedimenti in essere: per il turismo savonese la necessità di contribuire a mettere fine a questa emergenza e ritornare alla normalità prima possibile.

Ma non solo norme, regole e ispezioni di carattere sanitario: naturalmente gli effetti del coronavirus per la ricettività savonese rappresentano un colpo durissimo e forse senza precedenti, arrivato proprio all’inizio della stagione.

“Alcuni stanno valutando se chiudere e riaprire a fine emergenza (se ci sarà una fine…)” afferma con preoccupazione il presidente provinciale UPA Angelo Berlangieri. “E’ chiaro che il senso di responsabilità deve prevalere e quindi anche noi albergatori siamo in prima linea in questa drammatica emergenza”.

“E’ naturale che con le disdette e le cancellazioni a cascata aprire e andare avanti è impossibile… E il rischio di una chiusura totale o quasi è reale. Altri invece hanno il problema opposto di dover restare per forza aperti con ospiti che non possono rientrare, davvero un contesto complesso e intricato dal quale però dobbiamo reagire e uscire, assieme e stando uniti come territorio” aggiunge.

“Al Prefetto abbiamo ribadito la necessità assoluta di avere misure di aiuto e sostegno al turismo, alle imprese e la cassa in deroga per i lavoratori. Al dramma non possiamo aggiungere una tragedia…”.

“Siamo in attesa delle risorse e dei provvedimenti dettagliati che verranno presi dal Governo, in seguito faremo le opportune valutazioni” conclude Berlangieri.