Coronavirus, verso accordo tra sindacati e Regione per le misure a sostegno dei lavoratori

Liguria. Si è aggiornato questo pomeriggio il tavolo permanente tra Cgil Cisl Uil Liguria e Regione sull’emergenza lavoro legata al coronavirus. Presenti i segretari generali Federico Vesigna, Luca Maestripieri e il segretario regionale Uil Fabio Servidei.

Durante l’incontro è stato convenuto di aggiornare il tavolo dopo l’emanazione del Decreto del Governo che stanzierà le risorse necessarie a far fronte alle tante criticità legate al mondo del lavoro.

L’accordo sindacale con Cgil Cisl Uil e Regione Liguria conterrà I criteri per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali destinati alla tutela del reddito delle migliaia di lavoratori in difficoltà, a partire da quelli delle mense, terzo settore per arrivare al comparto del turismo e ai settori maggiormente colpiti.

Gli effetti del coronavirus stanno infatti assumento dimensioni pesanti per il tessuto produttivo ligure e savonese: il settore turistico nel suo complesso, ma anche il comparto agricolo, industriale e dei trasporti sta affrontando un momento difficile, in particolare le associazioni e categorie economiche sono preoccupate per il “lungo periodo”, anche perchè non si conosce ancora quando questa emergenza sarà finita e ci sarà un ritorno alla normalità.

I sindacati auspicano la terapia d’urto indicata dal Governo e sostegno immediato a tanti lavoratori in grave difficoltà per questa situazione.