Coronavirus, Vazio (Pd): “Nei provvedimenti del Governo aiuti concreti per la provincia di Savona”

Liguria. “Il sostegno e gli aiuti alle imprese, al lavoro, alle famiglie e all’economia non si fermeranno alle zone più colpite: la Liguria e l’Italia intera saranno al centro di una straordinaria azione del Governo tale da rilanciare economia e lavoro”. Lo garantisce Franco Vazio, vice presidente della commissione giustizia alla Camera dei Deputati.

“In queste ore sto ricevendo appelli da istituzioni, associazioni di categoria e da molti cittadini perché la provincia di Savona (oggi qualificata zona gialla) sia aiutata al pari della Lombardia e del Veneto. Ebbene, posso assicurare che stiamo lavorando per inserire tutta la provincia di Savona all’interno del perimetro degli aiuti previsti dalla prossima decretazione d’urgenza”.

“Il momento è molto delicato, sia per ragioni sanitarie quanto per ragioni economiche. Ci stiamo confrontando con un’emergenza sanitaria che nel nostro Paese non ha probabilmente precedenti. Non si tratta della peste, ma di un virus da combattere e da cui difendere le persone più fragili. Abbiamo scienziati, medici ed operatori sanitari eccezionali. Non inventiamoci formule magiche, seguiamo i loro consigli, anche quando appaiono duri: è fondamentale e indispensabile. Dobbiamo però occuparci anche delle conseguenze che il coronavirus ha inferto alla nostra economia, alle nostre imprese e al mondo del lavoro. La produzione ha subito un colpo durissimo, il turismo sta vivendo una situazione drammatica, con disdette e mancate prenotazioni proprie di un tempo di guerra. Un quadro che nella provincia di Savona è ancora più cupo”.

“Occuparci di tutto questo significa contenere e sconfiggere il virus, ma nello stesso tempo anche sostenere con aiuti concreti le nostre imprese perché possano superare il presente e, domani, quando l’emergenza sarà finita, abbiano la forza di ricostruire opportunità di sviluppo e di crescita. Il Governo ha già adottato provvedimenti di legge che hanno queste finalità e questi obiettivi: altri saranno approvati nelle prossime settimane. Nessuno sarà lasciato solo”.

“Sono ottimista perché dal governo, dai ministri e dai sottosegretari che ho contattato ieri, ho avuto ampie garanzie in questa direzione. Posso quindi rassicurare che anche la provincia di Savona riceverà quanto necessario per rialzarsi e ripartire. Insieme vinceremo questa battaglia”.