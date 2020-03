Coronavirus, una raccolta fondi per aiutare l’ospedale di Albenga

Albenga. Una raccolta fondi a favore dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Dopo quelle promosse per sostenere economicamente la terapia intensiva del San Paolo di Savona e quella per aiutare la terapia intensiva del Santa Corona di Pietra Ligure, ecco quella promossa da un’infermiera al fine di aiutare e sostenere il nosocomio albenganese.

L’ospedale ingauno è in prima linea “nella sempre più impegnativa cura e gestione del paziente affetto da coronavirus” e perciò si rende necessario contribuire in ogni modo alla sua operatività, particolarmente importante in questo frangente emergenziale.

Tutte le somme raccolte saranno devolute all’Asl 2 savonese e saranno destinate all’ospedale di Albenga.

“Si ringraziano tutti coloro che decideranno di fare un’offerta o che anche solo divulgheranno questa iniziativa a più persone possibili”, dice l’organizzatrice.

Chi desidera contribuire alla raccolta fondi può farlo visitando questo indirizzo.