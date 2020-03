Coronavirus, Toti: “Servono più tamponi”: ecco i casi positivi tra il personale sanitario

Liguria. Sono 1.170 i tamponi fatti in questi ultimi giorni al personale medico-sanitario degli ospedali genovesi, e al momento i casi positivi sono 110, cioè poco meno del 10% dei test effettuati.

1.170 tamponi fatti, 110 positivi.

A comunicare questi dati il governatore di Regione Liguria Giovanni Toti, durante la consueta conferenza stampa di aggiornamento sulla emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio del virus Covid-19.

Nel dettaglio presso il Policlinico San Martino sono stati “tamponati” 317 lavoratori, con 17 casi di positività, con tasso del 5.3%, al Galliera 317 tamponi effettua, con 44 positivi, per un 13,8% di incidenza, e 150 al Gaslini, con solo 4 casi di contagio. Nelle prossime ore arriveranno i risultati di 214 test del Galliera e 140 dal Gaslini.

Prosegue, quindi, lo screening del personale sanitario, da oltre un mese in prima linea nell’arginare questa inedita emergenza: ed è per questo che in questi giorni stanno aumentando certi numeri.

Quanto all’emergenza sanitaria: “L’aumento consistente – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il consueto punto stampa – è legato all’aumento del numero dei tamponi, abbiamo calcolato che facendo le proporzioni la curva continua a comportarsi come nei giorni scorsi”.