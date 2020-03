Liguria. “Si va verso la chiusura delle scuole, ma la riunione è ancora in corso e ogni decisione sarà assunta al termine dell’incontro con tutti i soggetti interessati che si sta svolgendo a De Ferrari e opportunamente comunicata”.

Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in consiglio regionale a seguito dell’illustrazione degli ultimi dati sull’emergenza coronavirus in Liguria.

Sebbene nella nostra provincia le scuole siano già chiuse per tutta la settimana per decreto del Governo, la decisione della Regione interessa anche molti savonesi che vanno a scuola nell’imperiese oppure a Genova. Non resta che attendere l’annuncio del pomeriggio.