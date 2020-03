Savona. Nella tarda mattinata odierna, il presidente ligure Giovani Toti e il vicepresidente e assessore alla sanità Soni Viale sono giunti all’ospedale San Paolo di Savona per un sopralluogo.

Toti e Viale, dopo aver raggiunto la palazzina Vigiola del nosocomio savonese (sede della direzione medica di presidio), hanno incontrato alcuni medici dell’ospedale, tra cui il primario del reparto di malattie infettive, il dottor Marco Anselmo, e il direttore del 118 savonese, Salvatore Esposito.

Durante un vertice all’interno dell’ospedale, il governatore e l’assessore regionale si sono confrontati insieme ai dottori sull’emergenza sanitaria causata dal coronavirus: “Abbiamo ringraziato tutti gli operatori sanitari, gli infermieri, perché l’Asl2 è stata la prima ad essere investita dal contagio del virus, gestendo le situazioni più complesse, come quelle di Alassio, Laigueglia e Finale Ligure – ha detto Toti – abbiamo fatto il punto con il direttore generale e tutti i responsabili del piano incrementale per i posti letto per organizzarci e affrontare al meglio il probabile aumento dei contagi”.

“Abbiamo iniziato a guardare il decreto che il Governo questa notte ha discusso a di cui non abbiamo ancora una versione definitiva e firmata che ci consentirà di assumere personale di rinforzo – ha sottolineato il governatore – sappiamo bene, inoltre, che il personale qualificato, in determinati ruoli, non è di facile reperibilità. Dobbiamo aspettarci una crescita dei contagi in tutta la regione, compresa Savona. Speriamo di riuscire in un’opera di contenimento maggiore rispetto alla Lombardia. Noi ci predisponiamo per uno scenario peggiore in modo tale che se sarà un po’ migliore al massimo ci avanzerà qualche letto libero”.

“Certamente assumeremo i medici generici e gli infermieri che il decreto consentirà – ha concluso Toti – ma non è solo una questione di soldi o di persone, anche perché ci servono le professionalità di cui abbiamo bisogno, che sono già carenti in generale, ancora prima di questa emergenza”

