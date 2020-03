Coronavirus, Tosi (M5S): “Non basta accogliere la chiusura delle scuole. Agevolare smart working”

Regione. “Questo Governo sta combattendo su tutti i fronti: sanitario, sociale ed economico, in maniera ineccepibile, con grande competenza e senza sosta per difendere e tutelare i cittadini”. A dichiararlo, il consigliere regionale del M5S Fabio Tosi.

“Ora, se verrà confermata dall’imminente decreto, la chiusura delle scuole fino al 15 marzo è a mio parere una scelta di buon senso. Ma, esattamente come feci notare due settimane fa, anche oggi chiedo: con asili e scuole, le famiglie che non hanno appoggi o aiuti, come faranno con i figli piccoli che non possono stare a casa da soli?” prosegue il candidato alle regionali Tosi.

“Toti che cosa ha fatto in queste due settimane per agevolare lo smart working in Liguria? Il 23 febbraio scorso avevo auspicato che si facesse qualcosa in merito. La domanda è ancora attuale: questa giunta sta sensibilizzando i datori di lavoro affinché almeno un genitore possa lavorare da casa?” conclude il politico.